Start für Sommerakademie auf Friedensburg

Am Montag startet auf der Burg Schlaining wieder die Sommerakademie des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung. Jeder, der Interesse hat, kann daran teilnehmen.

Die Sommerakademie auf der Burg Schlaining hat eine lange Tradition, heuer findet sie bereits zum 34. Mal statt. Jedes Jahr kommen 150 bis 200 interessierte Teilnehmer, um Vorträge über Friedensthemen zu hören und in Workshops mitzuarbeiten.

„Welt im Umbruch“

Die Sommerakademie steht heuer im Zeichen des Umbruchs. Der Titel lautet „Welt im Umbruch - Perspektiven für europäische Friedenspolitik“. Jakob Fürst, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung erklärte das so: „Wir glauben, dass wir uns besonders mit Europa beschäftigen sollten. Europa ist eingebettet in ein globales Gefüge, deswegen ‚Welt im Umbruch‘, da wir den Eindruck haben, dass sich zu unserer Zeit die Welt ganz besonders verändert. Das hat mit der Europäischen Union zu tun, mit dem Brexit zum Beispiel.“

Prominente Persönlichkeiten referieren

Von 9. bis zum 14. Juli gibt es zahlreiche Vorträge, unter anderem von Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Rund 30 weitere prominente Persönlichkeiten werden referieren. „Wie zum Beispiel Oskar Negt, einer der bekanntesten Sozialphilosophen aus Deutschland“, so Fürst.

In Workshops - zum Beispiel in Form von Poetry Slams oder einem Begegnungstheater - können die Themen dann weiter vertieft werden. Interessierte können noch spontan an der Sommerakademie teilnehmen oder sich online anmelden.

Link: