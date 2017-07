Mörbisch: Begeistertes Premierenpublikum

In Mörbisch sorgte am Freitagabend die gelungene Premiere des Vogelhändlers von Carl Zeller für Begeisterung beim Publikum. Ein schwungvoller Vogelhändler verzauberte die Gäste bei der ausverkauften Vorstellung.

Das befürchtete Gewitter bei der Premiere in Mörbisch blieb aus. Statt dessen gab es für das Publikum ein sehens- und hörenswertes Operetten-Erlebnis, so ORF Burgenland-Kulturredakteurin Silvia Freudensprung-Schöll in ihrer Kritik.

ORF

Schwungvoll mit witzigen Ideen

Regisseur Axel Köhler inszenierte eine schwungvolle Operette mit vielen witzigen Ideen: Postbotin Christl kam mit dem Heißluftballon, Vogelhändler Adam tauchte aus einer überdimensionalen Kuckucksuhr auf. Das bunte Bühnenbild von Frank Philipp Schlößmann erinnerte an die surrealen Gemälde von Rene Magritte: weißen Wolken vor strahlend blauem Himmel.

Ein surreales Bühnenbild Ein Heißluftballon, eine überdimensionale Kuckucksuhr - das Bühnenbild stammt von Frank Philipp Schlößmann.

Eine Klasse für sich war Cornelia Zink als Kurfürstin.

Hervorragend waren auch die Darbietungen von Philipp Kapeller als Graf Stanislaus, Horst Lamnek als Baron Weps, Dagmar Schellenberger als dem Alkohol nicht ganz abgeneigte Adelaide und Sieglinde Feldhofer als Christel.

Panne durch lockeren Stecker

Die einzige Panne des Abends passierte beim Auftritt von Paul Schweinester als Adam. Ein Stecker löste sich und der Tenor war für wenige Sekunden unverstärkt zu hören. Das hätte ihm erspart bleiben können, kämpfte er doch noch noch mit seiner abklingenden Erkältung. Ein geniales Komikerduo waren Wolfgang Dosch und Gerhard Ernst als Prodekane. Mit Charme und Witz teilten sie so manchen Seitenhieb aus:

„Vielleicht hat man schon wieder einen Neuen. Ja, das soll öfters vorkommen! Was? Ja, auch hier - dass einer plötzlich Vorgänger war, noch ehe er Nachfolger werden konnte.“

Auch Kostüme und Orchester überzeugten

Armella Müller von Blon hat „zauberhafte“ Kostüme entworfen. Es war ein Fest für die Augen, als sich zum Beispiel die Röcke der Balletttänzerinnen in Rosen verwandelten und zwar choreografiert von Mirko Mahr.

Röcke verwandeln sich in Rosen Die Kostüme wurden von Armella Müller von Blon entworfen.

Das Festival Orchester Mörbisch unter Gerrit Prießnitz spielte mit einer Leichtigkeit und trotzdem großer Präzision.

Kritik zur Operetten-Premiere in Mörbisch von ORF Burgenland-Kulturredakteurin Silvia Freudensprung-Schöll