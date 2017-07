FPÖ: Hofer führt Landesliste an

Die FPÖ Burgenland hat am Freitag ihre Landesliste für die Nationalratswahl bekanntgegeben. Der dritte Präsident des Nationalrates, Norbert Hofer, führe die Landesliste an, teilte Landesparteisekretär Christian Ries per Aussendung mit.

An zweiter Stelle der Landesliste folgt Ries selbst, den dritten Platz nimmt die Obfrau der „Initiative Freiheitlicher Frauen“, Stefanie Karlovits, ein. Auf der Landesliste finden sich auf den Plätzen fünf bis sieben auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz, Landesrat Alexander Petschnig und die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö.

Mit Hofer als „Vordenker der FPÖ“, hätten die Freiheitlichen einen „Top-Mann“ an der Spitze der Liste, erklärte Ries. 1999 sei ein hervorragendes Wahlergebnis erreicht worden (21,04 Prozent im Burgenland, Anm.), in diese Richtung solle es gehen. Das klar definierte Ziel heiße Regierungsbeteiligung. Diese hätte bereits im Burgenland viel bewirkt.