Theater Sommer Parndorf: Gelungene Premiere

Donnerstagabend wurde im burgenländischen Festivalsommer eine weitere Premiere gefeiert. Beim Theater Sommer Parndorf ist Johann Nestroys Komödie „Das Mädl aus der Vorstadt“ präsentiert worden.

Es war ein Theaterabend wie im Bilderbuch - kurzweilig, launig, sympathisch. Dem Applaus nach zu urteilen hat „Das Mädl aus der Vorstadt“ unter der Leitung von Intendant Christian Spatzek den Geschmack des Publikums getroffen.

zurück von weiter

Ausgezeichnete Besetzung

„Die Darsteller waren prima und wirklich ausgezeichnet. Sie waren immer in ihren Rollen und präzise“, so Premierengast und Schauspielerin Elfriede Ott. Ausgezeichnet war auch die Besetzung des Ensembles: Allen voran Georg Kusztrich, der als Frauenverführer und Spekulant Kauz sein komödiantisches und gesangliches Talent exzellent in Szene setzen konnte.

ORF

Ebenso überzeugen konnte ein sympathischer Serge Falck, der als verliebt schüchterner Herr von Gigl jede Menge Lacher erntete. Hervorzuheben ist auch Susanna Hirschler in ihrer Rolle als verschmähte Braut Frau von Erbsenstein.

Auch Bühnenbild und Kostüme überzeugen

Auch Intendant Christian Spatzek fühlte sich in seiner Rolle als Winkeladvokat Schnoferl wohl. „Ich spiele diese Rolle wahnsinnig gerne. Wenn man auf Nestroy vertraut, spielt sie sich auch von ganz alleine“, so Spatzek. Das Bühnenbild von Kristof und Flo Kepler fügte sich stimmig in das Ambiente des Kirchenplatzes. Barbara Langbeins Kostüme vervollständigten eine überaus gelungene Theaterproduktion.