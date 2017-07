Aktionismus im Landtag

Insgesamt stehen bei der Landtagssitzung elf Punkte auf der Tagesordnung. Nach der Fragestunde ging es in einer von der ÖVP eingebrachten Aktuellen Stunde um die Themen Breitbandinternet-Ausbau und Digitalisierung.

„Mehr Zukunftschancen für junge Menschen im Burgenland“ - unter diesem Titel forderte die ÖVP bei der Landtagswahl vor allem eines: Den Ausbau von schnellem Internet im gesamten Burgenland.

„Leider schlummert das Burgenland im digitalen Tiefschlaf, denn hier wurde kein einziger Cent für die Leerrohrförderung aus der Breitbandmilliarde des Bundes abgeholt obwohl man sich immer wieder auch in diesen Räumen damit rühmt, dass man Vorreiter in Sachen Breitband ist“, sagte ÖVP Jugendsprecher Patrik Fazekas.

Aktionismus mit Föhn im Landtag

Sein rotes Gegenüber, SPÖ-Jugendsprecher Kilian Brandstätter, entgegnete, dass so gut wie alle ÖVP-Forderungen in Sachen Breitbandinternet bereits umgesetzt wurden. Brandstätter setzte dann auf Aktionismus und wendete sich direkt an Fazekas. „Da für mich und ich nehme an auch für viele andere, der Antrag nur heiße Luft ist, habe ich dir ein Präsent mitgenommen. Ich überreiche dir einen Föhn, der nimmt dir das ab, das heiße Luft Verbreiten“, so Brandstätter.

Auch FPÖ-Jugendsprecher Markus Wiesler wünsche sich auch eine sofortige flächendeckende Versorgung mit Breitbandinternet, aber: „Hier kommt es auch auf die Provider an. Und es ist klar, dass es schwierig ist, wenn wir das Südburgenland hernehmen, mit vielen Randsiedlungen und Ortsteilen, ab morgen jedes Haus flächendeckend an Breitbandinternet anzuschließen.“

Grüne: Jugend bei Zukunftsthemen ernst nehmen

Die Grüne-Abgeordnete Regina Petrik sprach sich dafür aus, junge Menschen ernst zu nehmen und sie auch in die Politik einzubeziehen, wenn es um derartige Zukunftsthemen geht: „Ich möchte, dass Jugendliche diese Anerkennung und Partizipationsmöglichkeiten schon jetzt bekommen, denn sie sind unsere Gegenwart und nicht nur unsere Zukunft.“

Derzeit wird im Landtag über den Rechnungsabschluss 2016 des Landes diskutiert.

Link: