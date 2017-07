2016: Erstmals über 100.000 Beschäftigte

Der Arbeitsmarkt hat sich stabilisiert, das zeigt der Geschäftsbericht des AMS Burgenland für das Jahr 2016. Unternehmenskunden und auch Jobsuchende seien mit dem AMS sehr zufrieden, so Geschäftsführerin Sengstbratl.

Das Jahr 2016 habe sich deutlich stabiler entwickelt als erwartet, heißt es im Geschäftsbericht des AMS Burgenland. Allerdings blieb die Zahl der Arbeitslosen hoch: Durchschnittlich waren im Monat 12.200 Menschen auf Jobsuche. Leichte Rückgänge gab es in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf.

100.929 unselbständig Beschäftigte

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten nahm im Burgenland leicht zu und erreichte mit 100.929 einen neuen Rekordwert. Sie lag im Jahresdurchschnitt erstmals über der 100.000er-Grenze. Die Beschäftigung stieg vor allem bei den Älteren und bei den Nicht-Österreichern.

Zehn Prozent mehr Vermittlungsvorschläge

42 Millionen Euro hat das AMS in persönliche Beratung und Information gesteckt. 10.000 Burgenländerinnen und Burgenländer hätten davon profitiert. Es wurden 98.300 Vermittlungsvorschläge gemacht, das ist eine Steigerung um circa zehn Prozent gegenüber dem Jahr davor. Wichtig sei hier aber nicht die Anzahl der Vermittlungen, sondern vor allem die Passgenauigkeit der Stellenvorschläge. Auch hier konnte eine Steigerung erzielt werden, so der Bericht.

Zusätzlich gab es Aktivitäten für Wiedereinsteigerinnen. Die Zusammenarbeit mit FIT2work bei gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz und bei der Arbeitssuche wurde gestärkt und zahlreiche psychologische Dienstleistungen angeboten.

Die zufriedensten Kunden Österreichs

Die zufriedensten Unternehmenskundinnen und Kunden im Bundesländervergleich kommen aus dem Burgenland und ach von den Arbeitssuchenden gab es für das AMS Burgenland die beste Gesamtbewertung.

2016 haben 10.400 Personen die vier Berufsinformationszentren des Burgenlandes in Neusiedl am See, Eisenstadt, Oberwart und Stegersbach besucht.

Link: