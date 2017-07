Treibstoff im Abwasserkanal entsorgt

Dienstagmittag hat ein Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz der Ostautobahn A4 in Richtung Ungarn Treibstoff, in einen Abwasserkanal geleitet. Er hat angegeben falsch getankt zu haben.

Gegen 13.00 Uhr haben zwei Mitarbeiter der ASFINAG bei einer Kontrolle eines Parkplatzes der Ostautobahn A4, auf Höhe Neusiedl am See einen Mann beobachtet, der mittels eines Schlauches Kraftstoff in den Kanal ableitete. Sie verständigten die Polizei, die den Fahrzeuglenker samt Kfz dann bei einer Tankstelle der Ostautobahn antrafen.

Der 24-jährige kosovarische Staatsangehörige gab gegenüber den Polizisten an, dass er sein Dieselfahrzeug irrtümlich mit Benzin betankt habe. Auf dem Autobahnparkplatz habe er mit einem Kunststoffschlauch das Treibstoffgemisch in den dort befindlichen Kanal geleitet.

Weil er von den Männern der ASFINAG angesprochen wurde, beendete er den Vorgang und setzte seine Fahrt bis zur nächsten Tankstelle fort. Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wurde eine Firma für die Reinigung des Kanals beauftragt. Der Täter wurde angezeigt.