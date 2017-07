E-Tankstellen nicht mehr kostenlos

Für die Lenker von Elektrofahrzeugen war das Tanken an Stromtankstellen der Energie Burgenland bislang gratis. Aber seit 1. Juli wird für das Aufladen der Batterien Geld verlangt. Man kann mit verschiedenen Stromstärken tanken - danach richtet sich auch der Preis.

Momentan gibt es im gesamten Burgenland 17 Stromtankstellen, die die Energie Burgenland betreibt - vier davon sind sogenannte Schnellladestellen. Die Preise für das Tanken hängen von zwei Faktoren ab: Wie lange man tankt - und mit welcher Stromstärke. Eine Stunde Aufladen kostet je nach Stromstärke zwischen 1,33 Euro und 18 Euro.

„Gewohnheiten, noch dazu wenn man gratis konsumieren kann, sind angenehm, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn man erklärt, dass Infrastruktur etwas kostet und eine Schnellladestation kostet eben sehr viel Geld, dann muss man auch etwas verlangen,“ sagte Energie Burgenland-Vorstandsdirektor Alois Ecker.

ORF

Weitere Ladestationen geplant

Die Errichtung und der Betrieb einer Ladestation kostet zwischen 20.000 und 80.000 Euro. Ein weiterer Grund Geld für das Tanken zu verlangen ist, dass viele Kunden ihr Auto aufgeladen - und dann einfach stehen gelassen haben. „Man muss die Verweilzeiten bei der Tankstelle kurz halten, damit wir eine Öffnung für alle unsere Kunden haben. Sonst wäre es eine billige Parkplatzaktion. Wir sind kein Parkplatzbetreiber und das wollen wir auch nicht“, so Ecker.

Die Energie Burgenland möchte in Zukunft weitere Ladestationen errichten. Ziel ist es, im kommenden Jahr 40 Ladestationen im ganzen Bundesland zu betreiben - sieben davon sollen Schnellladestationen sein.

ORF

Daheim auftanken

Bernadette Busich fährt seit mehr als zwei Jahren mit einem Elektroauto. Ältere Elektroautos können nicht so schnell getankt werden. Für Busich ist das Tanken in öffentlichen Tankstellen nun keine Option mehr: Denn bei der Stromtankstelle wird nach der Zeit abgerechnet, daheim wird der insgesamte Stromverbrauch verrechnet. „Bei der Steckdose würde mich ein voller Tank 28 Euro kosten, daheim kostet mich ein voller Tank zwei Euro“, so Busich.

Genau das will die Energie Burgenland mit der neuen Preispolitik erreichen. Die Nutzer sollen dazu gebracht werden, mehr zu Hause zu tanken. „Gerade im Burgenland,wo die Leute zum Großteil in Einfamilienhäusern leben und über eine Garage verfügen, wird das die Regel sein, dass die Leute zu Hause tanken. Die Tankstellen, die öffentlichen Tankstellen sind ganz einfach dazu da, um die Reichweite zu optimieren“, sagte Ecker.