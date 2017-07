Klassische Komödie bei Schlossspielen

Intendant Wolfgang Böck hat die klassische Komödie „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich Kleist auf den Spielplan der Schlossspiele Kobersdorf gesetzt. Das Stück rund um Dorfrichter Adam hat Dienstagabend Premiere gefeiert.

Bewusst heißt es der „zerbrochne“, nicht der zerbrochene, denn zu sehen ist die Originalfassung. Die Kobersdorfer Inszenierung erntete heftigen, aber kurzen Applaus. Was wohl auch am sprachlich anspruchsvollen Stück liegt, denn es wird zum einen in der Kleist’schen Originalversion in Blankversen gesprochen.

Zum anderen erschienen sowohl Kostüme als auch Bühnenbild nicht schlüssig. Denn Regisseur Werner Prinz ließ die 200 Jahre alte Komödie in den Neunzehnsiebziger Jahren spielen. Bühnenbildner Erich Uiberlacker setzte die Handlung in ein heruntergekommenes Glashaus, das im Inneren einer Garage glich.

ORF

ORF

Hervorragende schauspielerische Leistungen

Das gesamte Ensemble zeichnete sich durch hervorragende schauspielerische Leistungen aus. Allen voran Wolfgang Böck. Er brillierte als verlogener Dorfrichter Adam der das Gesetz nach seinen Vorstellungen auslegt.

ORF

Besonders hervorzuheben sind auch ein pointiert agierender Alexander Strömer als Gerichtsrat Walter, Hannah Hohloch als streitsüchtige Marthe Rull und Erich Schleyer, der als Frau Brigitte zur Hochform aufläuft. „Der zerbrochene Krug“ ist eine Komödie mit Tiefgang. Bei den Schlossspielen Kobersdorf wird der moralische Zeigefinger nicht hoch gehalten. Die Botschaft, dass jede Lüge ans Licht kommt, erreichte das Publikum dennoch.

ORF-Burgenland-Kulturredakteurin Ulla Csenar besuchte die Premiere der Schlossspiele Kobersdorf.