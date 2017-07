ÖVP: Berlakovich Nummer eins im Süden

Die ÖVP Burgenland hat Montagabend in Oberschützen den ersten ihrer beiden Regionalkonvente abgehalten, bei denen die Kandidaten für die Nationalratswahl gesucht werden. Für den Wahlkreis Süd wurde Nikolaus Berlakovich auf Platz eins gereiht.

Katrin Bauer und Patrick Fazekas folgen auf den Plätzen zwei und drei. Insgesamt gibt es zwölf Kandidaten, die von 454 Delegierten gewählt wurden.

Nikolaus Berlakovich Katrin Bauer Patrik Fazekas Irene Deutsch Heinz Gyaky Andrea Pfneiszl Philipp Brunner Cäcilia Geißegger Volker Karner Julia Reumann Florian Piff Christina Polster

Am Mittwoch werden die Kandidaten aus dem Wahlkreis Nord gesucht und am 16. August wird die Landesliste erstellt. Die Reihung bei den Konventen spielt dabei keine Rolle. Die ÖVP Burgenland erhofft sich nach der Nationalratswahl zwei Mandate - mehr dazu in ÖVP: Kandidaten für Landesliste.