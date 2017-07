Bad Tatzmannsdorf setzt auf Fußball

Den letzten Feinschliff holen sich Österreichs Fußballerinnen vor der EM dieser Tage in Bad Tatzmannsdorf. Dort wurde das Trainingsgelände um einen zusätzlichen Rasenplatz erweitert - und am Montag vom Frauennationalteam eingeweiht.

Das Fußballgelände in Bad Tatzmannsdorf besitzt nun zwei Rasenplätze und einen Kunstrasenplatz. Das neue Spielfeld kostete 520.000 Euro - finanziert wurde das Projekt vom Land Burgenland, der Gemeinde und vom AVITA Ressort.

„Es sind wirklich tolle Bedingungen, ein toller Rasen. Ich habe auch noch nie gehört, dass ein Rasen, der angebaut wurde, innerhalb von zehn Wochen eine derartige Qualität hat“, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

ÖFB-Frauen trainieren für EM

Acht bis zehn Profi-Klubs sollen heuer in den Sommermonaten im AVITA Ressort einchecken und dort trainieren. Derzeit holt sich das Frauen-Nationalteam den letzten Feinschliff für die Europameisterschaft Mitte Juli in den Niederlanden.

„Die Bedingungen hier sind sensationell. Dieses neue Spielfeld hier ist so, dass man sich toll vorbereiten kann und wir sind auch mit dem Hotel sehr zufrieden. Wir haben tolle Spielerinnen. Ich traue ihnen viel zu, aber ich will bewusst die Erwartungen nach unten schrauben. Sie haben schon Tolles erreicht - wir sind erstmalig dort vertreten. Super Werbung für den Frauenfußball! Jetzt muss man schauen, wie sie sich dort zurechtfinden, da möchte ich keinen Druck aufbauen“, so ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner.

Am 11. Juli reisen die ÖFB-Frauen ins Teamcamp nach Wageningen in den Niederlanden. Eine Woche später steigt das erste Gruppenspiel gegen die Schweiz.