Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf A4

Auf der Ostautobahn (A4) im Bezirk Neusiedl am See ist es Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Menschen verletzt worden sind.

Der Unfall forderte eine Schwer- und drei Leichtverletzte. Eine Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) mit. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ ins AKH Wien geflogen.

Die drei Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen ins Spital nach Eisenstadt gebracht. Laut der Feuerwehr Gols war ein Auto im Straßengraben gelandet. Der Unfall hatte sich zwischen Neusiedl am See und Weiden am See ereignet.