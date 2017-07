Im Dienst des Herrn: Mesner mit 90

Johann Strass ist 90 Jahre alt und seit vielen Jahrzehnten der Mesner in der Pfarrgemeinde Landsee. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hat er keine Messe versäumt und er denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Jeden Sonntag ist der 90-jährige Mesner ab 9.00 Uhr in der Kirche von Landsee zu finden. Eine Stunde vor dem Hochamt beginnt er mit den Vorbereitungen für die Messfeier. Sein Engagement in der Pfarrgemeinde begann bereits vor 60 Jahren als der gebürtige Draßmarkter 1957 nach Landsee heiratete.

ORF

Seit mehr als 30 Jahren ist Strass schon Kirchendiener und damit dafür verantwortlich, in der Kirche alles für die Messfeier vorzubereiten. Er sei Bauer gewesen und habe immer wieder Zeit für seine Wirtschaft verloren, wenn zum Beispiel eine Hochzeit oder Taufe gewesen sei, erzählte Strass. Denn da habe er natürlich auch seinen Dienst in der Kirche versehen müssen, aber er habe es gerne gemacht.

ORF

„Die richtige innere Einstellung“

Landsee hat nicht einmal 300 Einwohner und ist die kleinste Pfarrgemeinde des Burgenlands. Die Messen zelebriert Prälat Johann Bauer. Er ist gebürtiger Landseer und leitete lange Jahre die Pfarre Eisenstadt Oberberg. Er schätzt die Unterstützung seines Mesners. Johann Strass sei wirklich ein Original in der Pfarre und er bewundere ihn, sagte Bauer: „Weil er wirklich in seinem Dienst sehr engagiert ist, weil er das nicht um eines Verdienstes oder aus anderen Gründen tut, sondern er hat wirklich die richtige innere Einstellung.“

Johann Strass denkt nicht ans Aufhören

„Großer Segen von oben“

Wenn Strass eine Sonntagsmesse versäumt, dann nur aus triftigen Gründen - zum Beispiel wegen eines Spitalsaufenthalts. Er habe immer danach getrachtet, nichts zu versäumen, so der Mesner. Trotz seines hohen Alters will Strass in seinem Dienst weitermachen. Er sei im Krieg eingerückt gewesen, in Gefangenschaft und hätte sich nie gedacht, dass er so etwas durchhalten könne und noch viel mehr halte er es für einen großen Segen von oben, so Strass.