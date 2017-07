Parkplätze werden mehr aber auch teurer

Künftig wird es mehr Parkgaragenplätze für Burgenländer, die nach Wien pendeln, geben. Die Kooperation zwischen dem Land Burgenland und der WIPARK wird verlängert. Beim Preis kommt es zu einer Indexanpassung, dafür gibt es mehr Plätze.

Seit vier Jahren gibt es die Kooperation zwischen dem Land und der WIPARK. Erstmals wird nun eine Indexanpassung durchgeführt: Pro Monat zahlen die Pendler um zwei Euro, im Jahr um 20 Euro mehr als derzeit. Ab 1. September kostet ein Garagenplatz damit 57 Euro monatlich oder 570 Euro jährlich. Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien oder eines Semestertickets bezahlen dann im Monat 48,80 Euro oder 488 Euro im Jahr.

Um 80 Parkplätze mehr

Das Parkprojekt für Pendler mit burgenländischem Hauptwohnsitz umfasst 20 WIPARK-Standorte. Zusätzlich werden Pendlerinnen und Pendlern vergünstigte Kurzpark-Tarife in weiteren WIPARK-Garagen angeboten. Neu ist, dass künftig 30 Stellplätze in der Wiener City hinzukommen und weitere 50 Parkplätze in Wien Liesing zur Verfügung stehen werden. In Summe kommen also 80 Stellplätze zu den bereits 880 vorhandenen für Pendler aus dem Burgenland dazu.

Laut Landtagspräsident Christian Illedits, dem Initiator der Aktion, nehmen von Jahr zu Jahr mehr Pendler dieses Parkangebot an. Im Burgenland wird das Angebot über die Mobilitätszentrale abgewickelt.