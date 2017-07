200 Feuerwehrteams im Wettkampf

Mehr als 200 Feuerwehrgruppen aus Österreich und aus Kroatien sind am Samstag in Tadten beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb angetreten. Es war die größte burgenländische Feuerwehrveranstaltung des Jahres.

Der Feuerwehrleistungsbewerb steht für Schnelligkeit, Präzision und Kameradschaft. 202 Teams - darunter drei Frauengruppen - lieferten sich am Samstag in Tadten einen spannenden Wettkampf. Sie alle hatten monatelang trainiert. Schließlich muss auch im Ernstfall jeder Handgriff sitzen.

Wettkampf als Training für Ernstfall Mehr als 2.000 Feuerwehrleute nahmen an dem Wettkampf in Tadten teil.

120 Schiedsrichter im Einsatz

Die Gruppen mussten Konzentrationsfähigkeit, Geschicklichkeit und Schnelligkeit beweisen. Die Aufgabe beim Löschangriff zum Beispiel war es, verschiedene Schläuche und Armaturen möglichst fehlerfrei miteinander zu verbinden. Insgesamt 120 Schiedsrichter beurteilten die Teams, die aus neun Feuerwehrmitgliedern und aus einem Ersatzmitglied bestanden.

ORF

Frauen bei Feuerwehr im Vormarsch

Männergruppen waren zwar in der Mehrzeit, doch in Tadten waren auch Feuerwehrfrauen im Einsatz. Der Anteil der Frauen werde von Jahr zu Jahr größer, sagte Landesfeuerwehrinspektor, Ronald Szankovich. Die Feuerwehr Schachendorf stellte zum Beispiel ein reines Frauenteam. In der Gemeinde hätten Feuerwehrfrauen Tradition, sagte Nicole Omischl von der Freiwilligen Feuerwehr Schachendorf. Sie selbst sei seit 15 Jahren dabei und seit jeher Teil der Damenmannschaft.

ORF

Neben dem Löschangriff mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch beim Staffellauf ihre Fitness unter Beweis stellen.