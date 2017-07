Crossover-Band gewinnt Bandwettbewerb

Die „Bandroom Casting Couch“ aus Markt Neuhodis ist heuer der Sieger des burgenländischen Bandwettbewerbs „America is Waiting“. Die fünfköpfige Crossover-Band setzte sich unter acht Finalteilnehmern durch.

Das Finale des Bandwettbewerbs wurde am Freitagabend in der Cselley Mühle in Oslip ausgetragen. „Horny Women“ aus Pöttsching und „Johannes Molnar“ aus Oberwart landeten auf den Plätzen zwei und drei.

ORF

Die Gewinner erhielten Preise im Gesamtwert von 17.000 Euro. Der landesweite Bandwettbewerb wird jährlich vom Landesjugendreferat Burgenland veranstaltet.