Die Vorstadt zu Gast in Parndorf

In einer Woche ist Premiere beim Festivalsommer Parndorf. Intendant Christian Spatzek hat heuer einen Komödien-Klassiker von Nestroy auf den Spielplan gesetzt: Die Proben für „Das Mädl aus der Vorstadt“ laufen auf Hochtouren.

„Es ist ein tolles Team, es ist ein tolles Stück, wir haben sehr viel Spaß, aber es ist auch ein großes Stück“, sagte Schauspielerin Susanna Hirschler bei der ersten Kostüm-Probe über ihr Parndorf-Debüt.

Proben auf dem Kirchenplatz

Kein Platz für Allüren

Seit einer Woche wird in Parndorf intensiv „Das Mädl aus der Vorstadt“ geprobt - eine Posse über komplizierte Liebes- und Geldangelegenheiten. Für Allüren ist im Ensemble kein Platz. Alle Schauspieler haben eine tragende Rolle und helfen bei den Bühnenumbauten mit. Das habe einen gewissen Charme und werde auch vom Publikum sehr angenommen, sagte Schauspieler Serge Falck.

Keine Experimente

Intendant und Regisseur Christian Spatzek verzichtet bei seiner Inszenierung des Nestroy-Stücks auf Experimente. Nestroy sei ja ein Musiker, ein Sänger gewesen und habe seine Stücke so genau komponiert, dass sie auch nur funktionierten, wenn man versuche, diesen Rhythmus zu erarbeiten. „Ich versuch’ wirklich vom Blatt zu spielen und das in seinem Sinne zu erfüllen“, so Spatzek. „Das Mädl aus der Vorstadt“ feiert am 6. Juli in Parndorf Premiere.