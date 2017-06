Alkolenkerin fuhr auf Pkw auf

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch in Neusiedl am See zwei Frauen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Pkw vor einem Schutzweg angehalten. Eine 39-jährige Alkolenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Sie fuhr auf den Wagen einer 71-Jährigen auf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Durch den Anprall wurde der Pkw der 71-Jährigen gegen das Fahrzeug eines 64-jährigen Burgenländers geschleudert, der vor dem Schutzweg angehalten hatte, weil mehrere Kinder die Fahrbahn überquerten.

Die Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde mit leichten Blessuren in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht. Die ebenfalls verletzte 39-jährige Ungarin wurde ambulant versorgt. Sie wollte sich laut Polizei danach nicht ins Spital einweisen lassen. Die Frau hatte, wie sich herausstellte, nicht nur zu viel Alkohol im Blut, sondern auch keinen Führerschein. Der 64-Jährige überstand den Unfall unverletzt.