Nach Brand: Vermutung zur Brandursache

Nach dem Brand im Hafen von Fertörakos, der ungarischen Nachbargemeinde von Mörbisch am See, sind die ungarischen Feuerwehren aus Fertörakos und Sopron noch immer im Einsatz. Inzwischen gibt es, wenn auch inoffiziell, eine erste Vermutung zur Brandursache.

Das Feuer hat insgesamt zehn Seehäuser vernichtet - Mehr dazu in Großbrand am Neusiedler See. Der Seehafen von Fertörakos bot am Donnerstagvormittag ein seltsames Bild: Völlig unversehrt standen große schilfgedeckte Holzhäuser neben einem riesigen Loch in der Hüttenreihe. Von vielen der zehn Häuser sind nur noch die Betonpiloten zu sehen, der Rest schwimmt in Aschenform im Neusiedlersee.

Die vergangene Nacht hielten die ungarischen Feuerwehren Brandwache, es galt noch Glutnester zu bekämpfen, sagte Daniel Hollo von der Freiwilligen Feuerwehr Fertörakos. „Trotz dem Sturm hatten wir hier einige kleinere Brände gehabt, die wir rechtzeitig vom Steg und mittels Feuerwehrboot noch löschen konnten. Mittlerweile geht es“, so Hollo.

Auslöser bei Bauarbeiten

Auch die Brandermittler haben bereits am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Es gibt erste Vermutungen zur Brandursache. „Offiziell gibt es noch keine Brandursache. Aber es gibt eben Vermutungen, weil bei einem der Häuser Bauarbeiten ausgeführt wurden und es da eventuell mit dem Feuer losgegangen ist“, so Hollo.

Auch die Fährlinie Drescher aus Mörbisch funktionierte am Mittwoch zwei ihrer Boote spontan zu Löschfahrzeugen um, auch für die ungarische Feuerwehr, sagte Roman Drescher. „Es war am Anfang schwierig mit der Verständigung, aber wenn Not am Mann ist, weiß jeder, was dann zu tun ist. Es hat zum Schluss hin gut funktioniert“, so Drescher. Bei dem Großbrand wurde niemand verletzt.