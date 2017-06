Autocheck vor Fahrt in den Urlaub

Zum Beginn der Urlaubszeit, sollten all jene, die lieber mit dem Auto als mit Flugzeug oder Bahn verreisen, einen Rundum-Check einplanen, raten Autofahrerclubs. So erspare man sich einen ungeplanten Stopp in der Werkstatt.

Ein wesentlicher Punkt bei der Überprüfung sei die funktionierende Beleuchtung, erklärt Rudolf Leeb vom Autofahrerclub ÖAMTC. In vielen Urlaubsländern sei es vorgeschrieben, eine Lampenbox mitzuführen, die bei einer Fahrzeugkontrolle vorzuweisen ist, so Leeb. Die Autoreisenden sollten auch überprüfen, ob die Scheinwerfereinstellung noch passt, wenn das Auto voll beladen ist.

Belastung für Reifen

Hitze und lange Fahrtstrecken bedeuten auch eine zusätzliche Belastung für die Autoreifen. „Es wird das gesamte Reifensystem wärmer temperiert. Hier ist es wichtig auch den Reifendruck anzupassen. Die Reifen müssen zusätzlich auf Rissigkeit, auf die Profiltiefe und eventuelle Schäden, die beim Einparken zustande gekommen sind überprüft werden“, erläutert Leeb.

Scheiben gründlich reinigen

Vor der Reise sollten die Scheiben innen und außen gründlich gereinigt und Wischblätter wenn notwendig ausgetauscht werden. Auch Flüssigkeitsstände, wie Kühlwasser, Motoröl und Bremsflüssigkeit, sollten kontrolliert werden.

Autocheck nicht aufschieben

Leeb rät, mit dem Autocheck nicht bis zur letzten Minute zu warten. Mit dem Auto-Check könne man bereits eine Woche vor Urlaubsantritt beginnen, gleichzeitig könne man sich die Reiseunterlagen holen, so Leeb. Die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ bieten ihren Mitgliedern Urlaubschecks an. Wenn Service oder Pickerltermin kurz nach dem Urlaub anstehen, rät der ÖAMTC beides vorzuziehen.

Links: