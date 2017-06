Auf frischer Tat ertappt: Diebe festgenommen

Assistenzsoldaten haben am Sonntag im Burgenland zwei Fahrraddieben das Handwerk gelegt. Eine Frau hatte die Männer in Neusiedl am See beobachtet, als sie ein teures Bike zerlegten. Sie verständigte die Polizei und den Besitzer.

Die beiden 35 und 42 Jahre alten Männer waren in Neusiedl gerade dabei, die Räder abzumontieren, als sie von der Frau beobachtet wurden. Der von der Zeugin herbeigeholte Besitzer stellte die Diebe zur Rede, woraufhin sie ohne das Fahrrad das Weite suchten.

Weitere Fahrraddiebstähle gestanden

Nach der Festnahme durch die Polizei gestand der 35-Jährige auch andere Fahrraddiebstähle. Einen der entwendeten Fahrräder hätten die beiden etwa im Juni um 150 Euro in der Slowakei verkauft.

Der Mann gab laut Polizei auch Ladendiebstähle zu, während der 42-Jährige leugnete. Im Wagen, mit dem die Slowaken unterwegs waren, wurde auch Einbruchswerkzeug gefunden. Beide haben nach Angaben der Landespolizeidirektion in ihrer Heimat wegen einschlägiger Delikte bereits mehrjährige Haftstrafen abgesessen. Die Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.