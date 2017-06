Seehüttenbrand in Fertörakos

Im Hafen von Fertörakos, der Nachbargemeide von Mörbisch am See, ist Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus dem Burgenland, plus Feuerwehrboote sind ausgerückt, um die ungarischen Einsatzkräfte zu unterstützen.

Kurz nach 10.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten hier vier Seehütten in Brand, darunter eine der ungarischen Nationalparkverwaltung. Insgesamt fünf Feuerwehren aus dem Burgenland kämpften vom Wasser und vom Land aus gegen die Flammen.

Der durch das Feuer entstandene Schaden dürfte beträchtlich sein. Die Gefahr war Mittwochmittag nicht gebannt. Die Löscharbeiten waren Mittwochmittag in vollem Gange.

Übergreifen der Flammen verhindern

„Es wird versucht, die umliegenden Hütten von einem Übergreifen der Flammen zu bewahren. Ob jemand verletzt wurde, lässt sich derzeit nicht sagen. Die beiden österreichischen Unternehmen, die hier im Hafen angesiedelt sind - das Haus im See und die Drescher Line - sind von den Flammen verschont geblieben“, so ORF-Burgenland-Reporter Mario Kanitsch, der in Fertörakos vor Ort war.

Der böige Wind, der immer wieder aufkam, erschwerte die Arbeiten der Feuerwehren. Laut Landessicherheitszentrale wurden weitere Feuerwehren nachnominiert, Mittwochmittag waren sieben Wehren mit elf Fahrzeugen im Einsatz in Ungarn.