Karl Mildenberger: Boxlegende aus Kittsee

Fans des Boxsports kennen seinen Namen: Der mittlerweile fast 80-jährige Deutsche Karl Mildenberger war einst Schwergewichts-Europameister und stieg auch gegen den großen Muhammed Ali in den Ring. In Kittsee ist er noch vielen ein Begriff.

Im Gasthaus Leban hängt seit kurzem ein altes Werbeplakat mit Karl Mildenberger mit Kittseer Kultstatus. „Er ist ein Symbol aus der glorreichen Kitseer Zeit - die sportlichen und wirtschaftlichen Erfolge waren damals stark. Es ist für mich ein Symbol aus den siebziger Jahren“, so Gastwirt Josef Leban.

ORF

Kampf gegen Muhammed Ali

Vor allem in den 1960er-Jahren sah man Boxer Mildenberger im Fernsehen, er war zu dieser Zeit am Höhepunkt seiner Karriere. Kommentatoren-Legende Sigi Bergmann erinnert sich noch gut an den Schwergewichts-WM-Kampf am 10. September 1966 im Frankfurter Waldstadion. „Er hat gegen Muhammed Ali gekämpft und war krasser Außenseiter. Man dachte: ‚bitte bleib beim ersten harten Schlag liegen, weil da hast du die wenigsten Verletzungen, sonst bringt dich der ums Eck‘“, erzählt Bergmann.

„Karl der Große“

Doch Mildenberger hielt sich hervorragend gegen den übermächtigen Gegner. Erst nach zwölf Runden ging er technisch k.o. Diese späte Niederlage wurde damit zu Mildenbergers größtem Triumph. „Es war ein großes Geheimnis, dass Muhammed Ali Rechtsausleger nie gern geboxt hat. 75 Prozent der Boxer stehen mit der linken Hand vorne und mit der rechten hinten. Mildenberger war eben ein Rechtsausleger“, so Bergmann.

„Bei Mildenbergers erstem Europameisterschaftskampf, ging er in der ersten Runde schwer k.o. und bekam den Spitznamen ‚Karl der Flache‘“, erzählt Bergmann. Nach dem Kampf gegen Ali war Mildenberger plötzlich ein Held und bekam den Namen „Karl der Große“.

ORF

Ruhestand in Kittsee

Auch in Kittsee wurde dieser Sensationskampf seinerzeit mit Interesse verfolgt. Damals konnte noch keiner ahnen, dass Mildenberger nur wenige Jahre später die Boxhandschuhe just in Kittsee an den Nagel hängen würde. „Er hat nach seiner Sportkarriere Fuß fassen wollen. Das war beim dem Maschinenbaubetrieb in Kittsee. Die Firma war schon etwas international“, so Elisabeth Christ, eine ehemalige Arbeitskollegin.