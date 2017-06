SPÖ-Burgenland tourt wieder

Mittwochvormittag hat die SPÖ-Burgenland in der Fußgängerzone in Eisenstadt ihre bereits traditionelle Sommertour präsentiert. Beim Wandern und Radfahren wollen die SPÖ-Politiker mit möglichst vielen Burgenländern ins Gespräch kommen.

Bereits zum 15. Mal veranstaltet die SPÖ Burgenland ihre Sommertour. Dabei wollen die SPÖ-Politiker mit der Bevölkerung über aktuelle Themen ins Gespräch kommen. Im Vordergrund stehen Anliegen wie Sicherheit, Soziales, Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum, sagte SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Niessl bei der Präsentation der Sommertour 2017.

„Wir sind jenes Bundesland, das den höchsten Zuwachs an Arbeitsplätzen hat - Rekordbeschäftigung im Burgenland, über 100.000 Beschäftigte. Natürlich gibt es Probleme. Wir sagen nicht, dass das alles jetzt super ist. Denn Lohn- und Sozialdumping ist in der Grenzregion gegeben. Da müssen wir weiter Akzente setzen“, so Niessl.

ORF

Auch Betriebsbesichtigungen

Neben Wanderungen und Radfahren werden Betriebsbesichtigungen durchgeführt und Abendveranstaltungen abgehalten. Denn es sollen möglichst viele Menschen erreicht werden, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

ORF

„Es hat Tradition, dass die Sozialdemokratie vor allem in den Sommermonaten verstärkt in den Gemeinden unterwegs ist. Das machen wir auch heuer. Uns geht es darum Bürgernähe wirklich zu leben, zuzuhören, zu verstehen und dann umzusetzen. Das steht heuer im Sommer im Vordergrund“, sagte Hergovich. Gestartet wird die Tour am 8. Juli im Bezirk Neusiedl am See, führt dann durch alle Bezirke und endet am 16. Juli im Bezirk Jennersdorf.