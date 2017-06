Ortstafeldieb ausgeforscht

Ein skurriler Fall ist im Bezirk Neusiedl am See bekannt geworden: Ein 19-jähriger Mann hat dutzende Orts- und Verkehrsschilder gestohlen und teils auch beschmiert. Als Grund dafür gab der Täter Eifersucht, sowie Lust auf Diebstahl an.

Vor knapp zwei Wochen wurde die Polizei im Bezirk Neusiedl am See auf die Diebstähle aufmerksam. Gestohlen wurden unter anderem die Ortstafeln von Kittsee und Pama sowie diverse Verkehrszeichen. Zunächst tappten die Ermittler im Dunkeln, doch nach einem weiteren Diebstahl Mitte vergangener Woche konnte der Täter aufgespürt werden.

Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann aus dem Bezirk, sagte Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig. „Der Täter hat die Ortstafeln zur Befriedigung eines Gelüstes, eines Diebstahlgelüstes sowie aus Eifersucht gegenüber seiner Freundin gestohlen“, so Bachkönig.

LPD Burgenland

Ortstafeln auf Dachboden versteckt

Das Diebesgut versteckte der Mann auf dem Dachboden eines Familienangehörigen. Insgesamt 49 Tafeln hat der 19-Jährige gestohlen - neben Ortstafeln auch Verkehrs- und Hinweiszeichen. „Verkehrstafeln, die er nicht entwenden konnte, hat er beschmiert und dabei obszöne Zeichnungen am Tatort angefertigt“, so Bachkönig.

Laut Polizei sollen die Schmierereien ein Zeichen seiner Eifersucht gegenüber seiner Freundin gewesen sein. Der Mann war geständig und wurde angezeigt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.