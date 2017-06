Pkw in Eisenstadt zusammengestoßen

In Eisenstadt sind Dienstagvormittag aus bisher ungeklärter Ursache zwei Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich um 9.30 Uhr an der Kreuzung Gewerbestraße/Krautgartenweg. Aus unbekannter Ursache stießen zwei Pkw auf dem Krautgartenweg zusammen, wobei eines der beiden Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert wurde. Als die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt an der Unfallstelle eintraf war keine Person mehr eingeklemmt.

Eine verletzte Person wurde bereits vom Team des Notarztwagens versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und barg die Fahrzeuge. Die freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

zurück von weiter

Unfall bei Oggau

Im Gemeindegebiet von Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam es Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine Frau dabei mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch einen First Responder ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Das Fahrzeug musste von den Feuerwehren Oggau und Donnerskirchen geborgen werden.