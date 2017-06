Spaziergang über den Dächern

Ungeahnte und neue Ansichten auf Eisenstadt haben die zahlreichen Teilnehmer des „Stadtspaziergangs“ über den Dächern der Landeshauptstadt genossen. Die Stadtgemeinde hat die Führung gemeinsam mit dem Volksbildungswerk organisiert.

Unzählige Stufen mussten überwunden werden, ehe die mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Dachterrasse des Kulturzentrums, über ihre Landeshauptstadt blicken konnten. Der Stadtspaziergang ist Teil einer Bildungsreihe, die seit 2015 von der Stadtgemeinde angeboten wird.

Brigitte Krizsanits gab einen historischen Einblick in die Geschichte der Stadt. So soll es im Gebiet der heutigen Kaserne es eine römische Siedlung gegeben haben und im Buchgraben gab es Avarengräber, so Krizsanits.

Unterschiede bei den Dächern

Die nächste Station des Stadtspaziergangs war das Rathaus. Hier wurde hinter die Fassade geblickt und die Dachkonstruktion genau unter die Lupe genommen. „Das Spannende hier ist die Unterschiedlichkeit der Dächer, die Unterschiede bei der Gestaltung und zum Beispiel, was sich hinter der Fassade des Rathauses verbirgt“, sagte Maria Maier aus Eisenstadt.

Über die Fußgängerzone ging es weiter in den Nordwest Turm von Schloss Esterhazy. Er ist einer von zwei Türmen der beim Schlossumbau um 1800 in klassizistischem Stil gestaltet worden ist. „Der Blick von oben war sehr beeindruckend, da man in alle Himmelsrichtungen schauen konnte“, sagte Pia Klawatsch aus Wien.

Neue Ausblicke

Die vierte und letzte Station des Stadtspaziergangs war die Dachterrasse des Raiffeisengebäudes in der Esterhazystraße. Von hier aus reichte der Blick bis weit ins Land. „Es gibt immer wieder neue Ausblicke, die man kennenlernen kann“, meinte der Eisenstädter Josef Eiweck. Faszinierenden Aussichten auf der Spur - über eine Fortsetzung der Erkundungsreise zu den Dächern der Stadt, wird bereits nachgedacht.