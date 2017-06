Traktorbrand in Jois

In einem Weingarten in Jois (Bezirk Neusiedl am See) hat am Montag ein Traktor aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In den Mittagsstunden entwickelte sich den Angaben zufolge plötzlich Rauch im Cockpitbereich des Traktors, dann entstand eine Stichflamme. Das Fahrzeug stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand.

Der 66-jährige Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei enorm. Den Traktorbrand löschte die Feuerwehr Jois. Die Ursache des Brands war zunächst noch nicht bekannt.