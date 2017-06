Schülerliga: Heimvorteil nicht genutzt

In Illmitz ist am Montag bei der Bundesmeisterschaft der Fußball-Schülerliga die Gruppenphase gespielt worden. Für die beiden burgenländischen Teilnehmer, das Theresianum Eisenstadt und das Gymnasium Neusiedl, kam das „Aus“ schon vor dem Finale.

Zehn Schulen aus neun Bundesländern sind zu Gast in der Region Seewinkel, darunter auch die „Neue Mittelschule Theresianum Eisenstadt“ und das „Gymnasium Neusiedl“. Die beiden Schulen hatten sich für die Bundesmeisterschaft vor der eigenen Haustür qualifiziert, konnten den „Heimvorteil“ in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) aber nicht nutzen.

Burgenländer verpassen Halbfinale

Die NMS Theresianum wurde in der Gruppe A Dritter und verpasste damit den Einzug ins Semifinale nur knapp, aber doch. Was möglich gewesen wäre, haben die Eisenstädter bei ihrem einzigen Gruppensieg gegen Vorarlberg gezeigt. Das Spiel endete mit 7:0 für die Burgenländer. Trainer Manuel Takacs zeigte sich, trotz des Ausscheidens vor dem Finale, zufrieden. Man könne den Jungs vom Spielerischen her keine Vorwürfe machen. Sie hätten alles gegeben und in allen vier Gruppenspielen gute Leistungen gebracht, so Takacs.

ORF

Auch das Gymnasium Neusiedl verpasste das Halbfinale. Der Landesmeister blieb in den vier Gruppenspielen sieglos und kämpft somit am Mittwoch um Platz neun. Es tue einfach weh, dass man jetzt Gruppenletzter sei. Man habe aber noch ein Spiel und wolle auf keinen Fall Turnierletzter werden, so Trainer Gerhard Gmasz.

„Vielleicht in zehn Jahren im Nationalteam“ U-19-Nationalteam-Trainer Peter Schöttel im Interview mit ORF-Burgenland-Sportreporter Christopher Ivanschitz.

Die Fußball-Profis von morgen

Viele Profis von heute haben in der Schülerliga ihre ersten Erfolge gefeiert und damit den Sprung in den Profifußball geschafft. So etwa auch der Illmitzer Christian Gartner, der über den SV Mattersburg dann in die zweite deutsche Bundesliga gekommen ist. Den jungen Spielern wird auch in Illmitz genau auf die Beine geschaut. So ist etwa der U19-Nationalteams, Rapid-Legende Peter Schöttel, vor Ort, um die jungen Sportler genau zu beobachten.

Auch wenn Burgenlands Schulen heuer keine Rolle im Titelkampf spielen, vielleicht ist der eine oder andere Fußball-Star von morgen ja bereits dabei.