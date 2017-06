Zentralmatura: Ergebnisse deutlich besser

Das Bildungsministerium hat am Montag die ersten Ergebnisse der Zentralmatura veröffentlicht. Das Burgenland schneidet in einigen Schultypten bei der Durchfallquote am besten ab. Mehr als 1.600 Schüler sind heuer im Burgenland angetreten.

Generell spricht das Bundesministerium für Bildung in der zweiten Ausgabe der flächendeckenden Zentralmatura österreichweit von guten Ergebnissen. Die Maturantinnen und Maturanten hätten sich im Vergleich zum Vorjahr, sowohl vor als auch nach der sogenannten Kompensationsprüfung, deutlich verbessert, heißt es. Mit dieser Prüfung haben jene Schüler, die beim ersten Antritt ein Nicht Genügend kassiert haben, die Chance sich diese Note noch auszubessern.

Deutlich bessere Ergebnisse in Mathematik

Im Vorjahr erhielten im ersten schriftlichen Anlauf knapp 18 Prozent der burgenländischen AHS-Schüler in Mathematik ein Nicht Genügend. Heuer waren es nur rund acht Prozent, nach den Kompensationsprüfungen waren es, wie auch schon im Vorjahr, nur noch etwa drei Prozent.

Probleme bei Deutsch- und Englischmatura

Besonders schlecht haben Burgenlands AHS-Schüler im Vorjahr bei der Deutschmatura abgeschnitten. Im ersten Anlauf waren neun Prozent negativ. Heuer waren es 5,7 Prozent, allerdings konnten sich, wie im Vorjahr auch, fast alle Schüler ihren Fünfer auch wieder ausbessern. Nicht ganz so gut lief es heuer für die burgenländischen AHS-Schüler in Englisch. Dieses Jahr fielen im ersten Anlauf mehr Schüler durch. Gleichzeitig konnten sich auch weniger Schüler den Fünfer auch wieder ausbessern.

Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler sind in den Berufsbildenden Schulen BHS zur Zentralmatura angetreten. Wie schon im Vorjahr war das Fach Deutsch, nach den Kompensationsprüfungen, mit einer Durchfallsquote von 0,1 Prozent das Aushängeschild im Burgenland. Im Bundesländervergleich ist das der beste Wert.

