ÖVP: Kandidaten für Landesliste

So wie die anderen Parteien auch, sucht die ÖVP-Burgenland ihre Kandidaten für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Die Landesliste wird am 16. August feststehen, jetzt im Juli stellen sich insgesamt 26 Kandidaten bei zwei Konventen der Wahl.

In der kommenden Woche sucht die ÖVP die Kandidaten für die Landesliste und zwar bei sogenannten Konventen im Norden in Eisenstadt und im Süden in Oberschützen. Bei diesen Konventen stellen sich je 13 Personen der Wahl. Unter diesen 26 Personen sind einige bekannte Namen, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

„Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die schon Mandate haben, oder hatten. Es ist Nikolaus Berlakovich, der derzeitige Abgeordnete dabei. Es ist Partik Fazekas dabei. Es ist Andrea Fraunschiel dabei, die auch schon politische Mandate innegehabt hat. Es sind aber auch viele Personen dabei, die sich noch nie politisch betätigt haben und noch nie politisch aktiv gewesen sind“, so Steiner.

Höherer Frauenanteil

Man habe die Nominierung auf eine breitere Basis gestellt und man habe einen deutlich höheren Frauenanteil, sind doch 16 der 26 Nominierten Frauen. Steiner lobte den künftigen ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, kritisierte die politischen Mitbewerber, bezeichnete die „Burgenlandgespräche“ der SPÖ als Kopie und erhoffte sich eben durch einen Kurz-Effekt auch einen höheren burgenländischen ÖVP-Anteil im neuen Nationalrat.

„Wir erhoffen und wünschen uns auf jeden Fall ein zweites Mandat. Ein drittes Mandat wäre vermessen, aber zwei Mandate hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Wir hatten auch schon drei Mandate, allerdings muss man dazu sagen, dass das dritte Mandat ein Bundesmandat war“, so Steiner.

Nummer eins steht am 16. August fest

Wer die Nummer eins wird - da war zuletzt von einem Rennen zwischen Nikolaus Berlakovich und Patrick Fazekas die Rede - das wird erst am 16. August feststehen. Ex-ÖVP-Obmann und Ex-NR-Abgeordneter Franz Steindl tritt nicht an, ihm fehle die Unterstützung der Landespartei, sagte Steindl in einem Zeitungsinterview.