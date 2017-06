Schlossspiele Kobersdorf: Proben laufen

Diesen Sommer spielt Wolfgang Böck einen lüsternen, korrupten Dorfrichter. Auf dem Spielplan der Schlossspiele Kobersdorf steht die Komödie „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist. Derzeit wird rund um die Uhr geprobt.

Es gibt noch einiges zu tun in Kobersdorf - Kleinigkeiten vom Bühnenbild fehlen noch, die Kostüme müssen perfektioniert werden und am Stück selbst muss noch ein wenig gefeilt werden - doch im Grunde ist das Team schon heiß auf die Premiere von Kleists „Der zerbrochene Krug“. Ein heruntergekommenes Glashaus dominiert diesen Sommer die Bühne - das Stück spielt im Winter - und um die Skurrilität zu unterstreichen, lässt Regisseur Werner Prinz Schauspielerinnen und Schauspieler in Winterkleidung herumstiefeln.

„Es ist durchaus schweißtreibend“, so Böck. Ein zerbrochener Krug ist Anlassfall für eine Gerichtsverhandlung, in der das Gesetz ausgelegt wird, wie es gerade gebraucht wird. Der alte Dorfrichter Adam stellt einem jungen Mädchen nach, lügt, betrügt, erpresst - missbraucht einfach seine Macht.

Böck als Dorfrichter

„Es ist eigentlich ein Thriller. Ich glaube, Kleist wäre ein guter Drehbuchautor gewesen. Es ist ein Kriminalstück und hantelt sich von einer Situation bis zur nächsten zu einer Komödie. Es werden nicht unheilmlich viele Pointen verteilt, es ist eher ein was kommt jetzt, bis es am Schluss vielleicht zur Katastrophe kommt“, so Regisseur Prinz.

Die Produktion ist dieses Jahr ganz auf Wolfgang Böck als Dorfrichter Adam ausgerichtet. Wolfgang Böck zur Seite steht Hannes Gastinger als auch nicht ganz so ehrenhafte Gerichtsschreiber Licht. „Ich kann in so einer Rolle relativ viel einbauen. Das macht dann natürlich auch Spass und wenn es einem Spass macht, dann übersetzt sich das auch und es wirkt, als ob einem das liegt“, sagte Böck.

Premiere am 4. Juli

Hannah Holoch zeigt sich als Frau Marthe von einer ganz neuen Seite. Die Schauspielerin war in Kobersdorf bisher vorwiegend als Femme fatale zu sehen. „Jetzt darf ich sozusagen raus, darf versuchen Mutter zu sein, muss eine gewisse Grobheit haben“, so Holoch. Der Auftritt von Erich Schleyer als Frau Brigitte ist als besonderes Zuckerl für die Besucher gedacht. Premiere von Kleists „Der zerbrochene Krug“ bei den Schlossspielen Kobersdorf ist am 4. Juli.