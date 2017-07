Schloss Esterhazy: Aufwendige Sanierung

Das Schloss Esterhazy in Eisenstadt zählt zu den über die Grenzen bekannten baulichen Wahrzeichen des Burgenlands. Seit einiger Zeit ist der Südwestturm eingerüstet. Denn es müssen wichtige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Im Vorjahr wurden am Schloss massive Baumängel festgestellt. Es mussten Notsicherungen durchgeführt werden, damit der bröckelnde Putz die Besucher nicht gefährdet. Nach umfangreichen Untersuchungen und Befundungen, wurde nun mit der Sanierung begonnen. Dabei wird besonders behutsam vorgegangen.

Historische Bauweise wieder aufnehmen

„Wir wollen unbedingt die historische Bauweise wieder aufnehmen können. Das heißt, wir müssen sehr viel falsch aufgebrachtes Material abnehmen und müssen wieder zum alten Erscheinungsbild zurückfinden. Wir werden Kalkputze verwenden, keine Kunststoffputze. Wir werden Kalkfarben verwenden. Wir werden die Zuschlagstoffe, die Sande und die Schotterteile aus unseren Steinbrüchen hier in der Gegend wieder einbringen“, so Thomas Schrammel, zuständig für die Baubetreuung der Esterhazy Immobilien.

Dachlandschaft als „Lustgarten“

Das Schloss Esterhazy war rund 300 Jahre lang die Hauptresidenz der Esterhazys. Schloss, Stallungen und der Schlosspark bilden ein einzigartiges Ensemble, zu dem auch der Dachbereich des Schlosses gehört.

„Die ganze Dachlandschaft des barocken Schlosses war eine Art Lustgarten, eine Dachwelt, die auch begehbar war. Die Türme wurden ursprünglich auch als Dachpavillone gebaut. Der Fürst wollte damit letztlich seine Erlebniswelt, den Schlosspark, seine barocken Räume auch hier in die Dachwelt hinaufziehen. In den beiden Südtürmen befinden sich bis heute historische Glocken“, so der Leiter der Esterhazy Sammlungen Florian Bayer.

400.000 Euro für Teilrestaurierung

Die Innenbereiche der Glockentürme werden derzeit nicht saniert. Das heißt, die 10.000 Kilogramm schwere Barockglocke im Südwestturm - eine der größten Glocken Österreichs - kann auch weiterhin wegen statischer Probleme mit dem Glockenstuhl nicht geläutet werden. Wichtigere Sanierungsarbeiten haben Vorrang.

„Wir werden das in mehreren Jahresabschnitten machen - voraussichtlich vier. Wir werden alle vier Türme sanieren, den Wandelgang, die Zwiebeltürme, die Kamine, die Balustraden und natürlich alle Holzteile. Wir wollen auch die Sonnenuhr und die vier Uhren am Südostturm wieder in Gang bringen“, so Schrammel. Die Kosten für die gesamte Sanierung stehen noch nicht fest. Der Preis für die jetzt begonnene Teilrestaurierung wird mit rund 400.000 Euro beziffert.

