Ferieninitiative für spannenden Sommer

Das Landesjugendreferat bietet Jugendlichen auch heuer wieder verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten für den Sommer. Dieses „Summer Package“ beinhaltet Kurse, Camps, Kinoabende und auch verschiedene Wettbewerbe.

Damit der Sommer für Jugendliche im Burgenland nicht langweilig wird, schnürt das Landesjugendreferat auch in diesem Jahr das „Summer Package“. Eine neue Initiative dieses Pakets sind die „Open Air Sommerkinos“.

Kinoabende unter freiem Himmel

Von Juli bis September gibt es für Gemeinden, die ein Sommerkino veranstalten eine Förderung. Jede Vorführung wird dabei vom Landesjugendreferat mit 50 Prozent oder maximal 700 Euro unterstützt. „Weiters hat das Landesjugendreferat auch zusätzlich die Vorführungsrechte für insgesamt sieben Filme erworben. Das heißt, auch dafür entstehen den Gemeinden keine Kosten“, so Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Gemeinde die Vorführung veranstaltet und, dass der Eintritt für Jugendliche kostenlos ist.

Bgld. Landesmedienservice

Videos mit dem Smartphone produzieren

Ein weiteres Angebot für Jugendliche sind die „Mobile Reporting Workshops“ mit dem Thema „Soziale Gerechtigkeit“ an der Fachhochschule Burgenland am Campus Eisenstadt (14. und 15. Juli 2017) und am Campus Pinkafeld (28. und 29. Juli 2017). Dort wird Jugendlichen das Einmaleins der Videoproduktion mit einfachsten Mitteln erklärt. Fachreferentinnen und -referenten zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“ stehen den Jugendlichen dabei für Interviews zur Verfügung. "Hier lernt man, wie man mit dem Smartphone unkomplizierte und günstige Videolösungen machen kann. Ziel des Workshops ist es, dass die Jugendlichen am Ende mit einem selbst gestalteten Videobeitrag zum Thema „Soziale Gerechtigkeit" nachhause gehen“, so Eisenkopf.

Musik- und Tanz-Camp am See

Das Landesjugendreferat Burgenland lädt auch heuer wieder Kinder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren zum Jugendcamp „Let´s rock this camp“ ein. Dieses findet vom 30. Juli bis 4. August 2017 im Seebad beziehungsweise im Jugendgästehaus in Rust statt. Bei dem Camp werden Songs und Choreographien im Bereich Rock, Pop und Musical einstudiert. Freude am Singen und körperliche Fitness stehen im Mittelpunkt dieses Camps.

Musiktalente auf die virtuelle Bühne

Musikbegeisterte Jugendliche können die Sommermonate aber auch nutzen, um an der „Song Challenge“ teilzunehmen. Bands und Künstler können ihre Werke auf der Internetseite der „Song Challenge“ hochladen und damit einem breiten Publikum präsentieren. Eine Fachjury sowie Userinnen und User küren dann die Sieger. Die öffentliche Preisverleihung findet am 22. September 2017 statt.

Junge Natur-Fotografen gesucht

Beim Wettbewerb „Auf Natursafari im Burgenland“ kommen alle kreativen Jung-Fotografen auf ihre Kosten. „Ziel dieser Initiative ist es, einerseits das Bewusstsein für unsere Natur und Umwelt zu stärken und andererseits den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, unsere Natur hautnah erleben zu können“, so Landesrätin Astrid Eisenkopf. Bis 15. August werden die schönsten Bilder unter dem Motto „Pflanzen und Tiere im Burgenland - Kleines ganz groß“ gesucht.

