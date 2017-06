Drei Millionen für neues Gemeindezentrum

Veranstaltungssaal, Bürgerservice, Kaffeehaus, Jugendräume, eine Arztpraxis - und das alles unter einem Dach. In Steinberg-Dörfl ist am Sonntag das neue Gemeindezentrum eröffnet worden. Die Gemeinde hat rund drei Millionen Euro investiert.

Nach dreijähriger Bauzeit ist das neue Gemeindezentrum in Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) am Sonntag feierlich eröffnet worden. Das Gebäude wird vielseitig verwendet, zuletzt ist noch eine Arztordination dazugekommen. Dass sich eine praktische Ärztin in der 1.300 Einwohner-Gemeinde angesiedelt hat, freut Bürgermeisterin Klaudia Friedl (SPÖ) ganz besonders.

Angebot wird gut angenommen

Einige Bereiche im Gemeindezentrum, etwa der Veranstaltungssaal, seien schon im Vorjahr in Betrieb genommen worden. Man habe hier bereits Hochzeiten, Bälle, Kurse, Vorträge und viele andere Veranstaltung von denen man nicht geglaubt hätte, dass soetwas möglich sei. Die Bevölkerung nehme das Angebot sehr gut an. Es sei aber nicht nur für die Gemeinde Steinberg-Dörfl gedacht. Man vermiete die Räumlichkeiten auch an die Bewohner anderer Gemeinden, so Friedl.

ORF

Kosten von drei Millionen Euro

Das neue Gemeindezentrum beheimatet auch ein kleines Kaffeehaus. Der Pächter des Lokals, Raimund Sturm, ist bisher zufrieden. Man habe hier eine ganz gute Mischung zwischen Kaffeehaus, Wirtshaus und Pub geschaffen und hier fühle sich jeder wohl, so Sturm. Gekostet hat das neue Gemeindezentrum drei Millionen Euro. Sehr viel Geld für die Gemeinde. Finanziert wird die Investition mit Darlehen.