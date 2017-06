Brunner auf Platz drei der Grünen-Liste

Die Grünen haben am Sonntag bei ihrem Bundeskongress Ingrid Felipe zur neuen Bundessprecherin gewählt. Auf Platz drei der Grünen Liste für die Nationalratswahl steht die Südburgenländerin Christiane Brunner.

Der 38. außerordentliche Bundeskongress der Grünen hat am Sonntag in Linz die Liste für die Nationalratswahl im Herbst gewählt. Nach dem überraschenden Rücktritt von Eva Glawischnig - mehr dazu in Glawischnig mahnt Medien und Politik - wurde am Sonntag Ingrid Felipe zur neuen Bundessprecherin der Grünen gewählt. Sie erhielt 93,7 Prozent der Stimmen. Als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl wird Ulrike Lunacek antreten.

Die amtierende Umwelt- Klima- und Energiesprecherin Christiane Brunner wurde auf Platz drei der Bundesliste gewählt. Sie hat damit einen sicheren Listenplatz und wird es voraussichtlich zum dritten Mal in den Nationalrat schaffen. Brunner wurde am Samstag von der burgenländischen Landesversammlung auf den ersten Platz gewählt - mehr dazu in Brunner als Spitzenkandidatin fixiert. Irmi Salzer, die Listenzweite für die Landesliste der Grünen, wurde für den Platz sieben und somit einen der möglichen Plätze mit Mandatsaussicht, gewählt. Salzer ist auch stellvertrende Landessprecherin der Grünen Burgenland und seit vielen Jahren Vorstandsmitglied der Grünen Burgenland.

Knalleffekt: Pilz zieht sich zurück

Der langjährige Aufdecker der Grünen, Peter Pilz, scheiterte am Sonntag an der Listenwahl und kündigte daraufhin seinen Abschied aus dem Nationalrat an - mehr dazu in Pilz kündigt Rückzug an. Pilz hatte schon im Vorfeld angekündigt sich nicht um den einen oder anderen Listenplatz zu bemühen, denn er werde jede Ergebnis aktzeptieren.