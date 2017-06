Schwimmfestival: 600 Athleten aus 17 Nationen

In Mörbisch am See ist am Sonntag mit dem sogenannten „Open Water Bewerb“ das fünfte internationale Schwimmfestival am Neusiedler See zu Ende gegangen. Der Sieg ging dabei an den Steirer Matthias Schweintzer.

Die See-Arena in Mörbisch war an diesem Wochenende zum fünften Mal Schauplatz des Internationalen Schwimmfestivals am Neusiedler See. Die Königsdisziplin, der sogenannte „Open Water Bewerb“, wurde am Sonntag absolviert. Der Sieg über die fünf Kilometer lange Schwimmstrecke ging, wie schon im Vorjahr, an den Steirer Matthias Schweintzer.

Das Festival am Neusiedler See ist die gößte Schwimmveranstaltung Österreichs und hat heuer mehr als 600 Athleten aus 17 Nationen ins Burgenland gelockt.