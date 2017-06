SPÖ nominiert Listen für Nationalratswahlen

Die SPÖ Burgenland wählt am Samstag ihre Listen für die kommenden Nationalratswahlen bei einem Parteirat in Eisenstadt. Auch bei den burgenländischen Grünen werden die Weichen für die Wahl gestellt.

Spitzenkandidat der SPÖ im Burgenland wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil aus Grafenschachen (Bezirk Oberwart). Doskozil ist sowohl auf der Landesliste als auch auf der Regionalkreisliste Süd auf Platz Eins gereiht. Auf Platz Zwei auf der Liste Süd und auf der Landesliste ist die Landtagsabgeordnete Klaudia Friedl aus Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf). Listenerster auf der Regionalkreisliste Nord ist Nationalratsabgeordneter Erwin Preiner aus Winden am See (Bezirk Neusiedl am See). Nummer Zwei im Norden ist Lisa Vogl aus Eisenstadt, Enkelin des früheren SPÖ-Landesrates Helmuth Vogl.

ORF

Mögliche Rotationen

Die burgenländischen Sozialdemokraten gehen davon aus, dass die SPÖ auch in der nächsten Bundesregierung vertreten ist und Doskozil Minister bleibt. In diesem Fall werden höchstwahrscheinlich Klaudia Friedl und erneut Erwin Preiner in den Nationalrat einziehen.

Das dann frei werdende Landtagsmandat von Friedl soll - wie aus Parteikreisen zu hören ist - vom derzeitigen Bundesrat Peter Heger besetzt werden. Er ist Bürgermeister in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf). Das Bundesratamandat könnte dann an Jürgen Schabhüttl aus Inzenhof (Bezirk Güssing) gehen. Er war zuletzt für die SPÖ Burgenland neben Erwin Preiner im Nationalrat.

SPÖ

Was passiert, falls die SPÖ nicht der nächsten Bundesregierung angehören sollte und Doskozil nicht Minister bleibt - mit dieser Frage will man sich in der SPÖ Burgenland nicht beschäftigen. Das alles ist noch graue Theorie. Am Samstag müssen zunächst einmal die Landes- und Regionalkreislisten von den rund 250 Delegierten des SPÖ-Parteirates gewählt werden.

Die Grünen

Grüne: Landesversammlung in Neusiedl am See

Auch die Grünen stellen am Samstag die Weichen für die Nationalratswahl, und zwar bei einer Landesversammlung in Neusiedl am See. Spitzenkandidatin ist Christiane Brunner aus Wallendorf (Bezirk Jennersdorf). Sie ist seit 2008 für die Grünen im Nationalrat. Listenzweite ist Irmi Salzer, Landessprecher-Stellvertreterin aus Litzelsdorf (Bezirk Oberwart). Auf Platz drei: Gerhard Mölk aus Bruckneudorf (Neusiedl am See).

Die ÖVP entscheidet erst im Juli auf zwei Wahlkonventen über die Listen. Für sie ist derzeit Nikolaus Berlakovich im Nationalrat. Ambitionen und gute Chancen auf Platz Eins werden auch dem Landtagsabgeordneten Patrik Fazekas zugesprochen.