Spatenstich für Einkaufszentrum Siegendorf

In der Gewerbezone bei Siegendorf an der B16 entsteht ein neues Einkaufskaufszentrum. Auf einer Fläche von knapp 8.000 Quadratmetern werden bis zum kommenden Frühjahr zwölf Shops, unter anderem zwei große Lebensmittelgeschäfte gebaut.

100 neue Arbeitsplätze werden neu geschaffen. Der Standort bei der ehemaligen Zuckerfabrik ist für Gewerbetreibende besonders attraktiv - nicht zuletzt, weil viele Nachbarn aus Ungarn zum Einkaufen kommen. Direkt im Anschluß an die A3, an der B16 bei Siegendorf finden Investoren und Projektentwickler beste Bedingungen vor. Das Gewerbegebiet beim Kreisverkehr Siegendorf wächst in alle Richtungen.

Die Verkehrsprobleme zu den Stoßzeiten bekam man bereits mit einem neuen Turbokreisverkehr in den Griff. Neben den Bewohnern der Grenzgemeinden Siegendorf, Zagersdorf und Klingenbach, sind es vor allem Durchreisende, Touristen und Tagespendler aus Ungarn, die hier einen Einkaufs-Stop einlegen. Die bereits angesiedelte Billa-Filiale etwa zählt zu den umsatzstärksten in Österreich. Auch die Tankstelle ist gut besucht.

ORF

Standort an der A3

„Die Standortentscheidung war relativ einfach: A4 ist schon besetzt, an der A3 sind wir hier - und weiter im Süden ist Fürstenfeld als Standort sehr erfolgreich. Wir glauben, dass Siegendorf die gleiche Rolle einnehmen wird“, so Karl Psenicka Geschäftsführer von Contrust, dem Betreiber-Unternehmen des neues "Intro Shoppinger Centers.

zurück von weiter

Zwölf Geschäfte

Auf 7.800 Quadratmetern entstehen zwölf Shops. Die beiden Lebensmittel-Riesen Hofer und Spar, sowie DM, NKD oder KIK siedeln sich im Gewerbegebiet an. Das Angebot des Centers konzentriert sich primär auf die Bewohner der Grenzregion, auf Neusiedler See-Touristen und nicht zuletzt auf Bewohner aus Ungarn, sagte der Siegendorfer Bürgermeister Rainer Porics (SPÖ).

„Wir erhoffen uns hier schon einen weiteren Impuls für den Standort Siegendorf, um Arbeitsplätze zu schaffen, damit wir auch eine entsprechende Infrastruktur hier in dieser Region haben“, so Porics.

ORF

100 Arbeitsplätze

„Von der Idee weg, die schon zehn Jahre alt ist, bis zum Spatenstich gab es sicher einige Hürden. Aber wir hatten durchaus von den Grundbesitzern, Seitens des Landes und der Gemeinde gute Unterstützung - also es gab verfahrenstechnisch kein Problem“, sagte Psenicka. 100 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Die Shops sollen im zweiten Quartal 2018 eröffnet werden. Der Center-Betreiber spricht von einer ersten Ausbaustufe, weitere Shops sind demnach geplant.