Riesenglück bei Blitzschlag

Am Mittwochnachmittag haben sich einige Gewitter über dem Südburgenland entladen. Dabei hatte ein Pinkafelder Riesenglück. Er stand in der Nähe eines Baumes, in den ein Blitz einschlug.

Der Baum wurde durch den Blitzschlag komplett gespaltet. Der Besitzer des Baumes blieb wie durch ein Wunder unverletzt.