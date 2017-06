Dienstmarken für junge Welpen

Sieben junge Welpen haben am Mittwoch im Militärhundezentrum Kaisersteinbruch ihren Dienst beim Bundesheer quasi offiziell begonnen: Ihre Dienstmarken erhielten sie von ihrem obersten Vorgesetzten.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) war einer der prominenten Paten bei der Hundetaufe. Auch Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) übernahmen Patenschaften. Die kleinen Rottweiler kamen Ende April auf die Welt. Brit, Brutus, Buma, Baron, Bonny, Blue, Bella gehören nun zu den 18 Militärhunden, die für Aufgaben im In- und Ausland eingesetzt werden.

zurück von weiter

Das Bundesheer sei weltweit einer der größten Rottweiler-Halter, so der Verteidigungsminister. Die Hunde würden laufend für den Einsatz vorbereitet. Seit 54 Jahren sind die Militärhunde ein wichtiger Bestandteil des Bundesheeres. Rottweiler werden als robust und wesensfest bezeichnet und zählen damit zu den am besten geeigneten Wach- und Schutzhunden. Erst Ende Mai gab es in Kaisersteinbruch die letzte Hundetaufe - mehr dazu in Neu im Dienst: Akim, Anja & Co..