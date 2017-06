Betrunkenem Segler das Leben gerettet

Ein Augenzeuge und ein Polizist haben am Mittwochvormittag auf dem Neusiedler See einem betrunkenen Segler das Leben gerettet: Der 65-jährige Wiener hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut als er vom Boot in den See stürzte.

Der 65-jährige Wiener wollte sich den Segeltörn bei gut 30 Grad Celsius offenbar auch mit Alkohol versüßen. Doch das blieb nicht ohne Konsequenzen. Gegen 10.00 Uhr am Vormittag beobachtete 78-jähriger Segler wie der 65-Jährige bei Breitenbrunn plötzlich rücklings aus dem Boot ins Wasser fiel.

Landespolizeidirektion Burgenland

Augenzeuge hielt Segler über Wasser

Der 78-Jährige rief die Polizei und sprang selbst ins Wasser, um dem betrunkenen Segler zu helfen. Er hielt den 65-Jährigen bis zum Eintreffen des Polizeibootes über Wasser, erreichte in dieser Zeit aber fast schon das Ende seiner Kräfte. Ein Polizist hüpfte ebenfalls in den See und nur so sei es gelungen, den verunglückten Segler ins Boot zu hieven, so Polizeisprecher Helmut Greiner. Auch die Besatzung des Feuerwehrbootes „Purbach-Boot 1“ half bei dem Rettungseinsatz.

2,08 Promille: Anzeige

Der 65-jährige war bereits stark unterkühlt, er wurde zum Yachtclub Breitenbrunn gebracht, wo schon ein Notarzthubschrauber auf ihn wartete. Auch wenn keine offensichtlichen Verletzungen zu sehen waren, wurde er zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Beim Alkotest wurden bei dem Segler 2,08 Promille gemessen. Damit muss der Mann jetzt auch mit einer Anzeige rechnen. Denn wie beim Autofahren muss man auch beim Steuern eines Segelbootes nüchtern sein.