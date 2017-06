NTG: Schindler präsentiert Ziele und Ideen

Die Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG) hat seit Mai einen neuen Geschäftsführer. Stefan Schindler aus Schützen am Gebirge übernahm das Amt von Maria Puser. Eines der Ziele von Schindler ist es, dass der See das ganze Jahr über für den Tourismus attraktiv ist.

Schindler arbeitete zehn Jahre lang bei den Haydnfestspielen. Seit 1. Mai ist der 37-Jährige Geschäftsführer der Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG). Dienstagabend stellte Schindler seine Ziele und Ideen vor. Ganz oben auf der Prioritätenliste: Der Neusiedler See soll noch stärker als Region wahrgenommen werden, in der man das ganze Jahr über Urlaub machen kann.

„Themen für das ganze Jahr“

„Natur ist etwas, was das ganze Jahr über möglich ist. Aber wir spielen auch die Themen Kultur, Wein, Kulinarik, Wellness, Sport und Bewegung um den See und am See. Das sind alles Themen, die wir auch ganzjährig abdecken können“, so Schindler. Ein Anliegen von Schindler ist es, dass der Tourismus weiterhin im Einklang mit der Natur stattfindet. Seinen Job als NTG-Geschäftsführer sieht er vor allem in der Rolle als Vermittler zwischen den verschiedenen Interessengruppen.

„Die NTG ist eine kompetente Stelle, die die Interessen vieler Gruppen zu vereinen hat, und hier sicher als Mittler, der unabhängig und objektiv an die Sache herangeht, tätig werden wird“, so Schindler. Im Vorjahr konnte die Region Neusiedler See erstmals über eineinhalb Millionen Nächtigungen verbuchen.

