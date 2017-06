A4-Drama: Schlepperprozess beginnt

Ab heute müssen sich elf Schlepper im ungarischen Kecskemet vor Gericht verantworten. Sie sollen für den Tod jener 71 Flüchtlinge im August 2015 verantwortlich sein, die damals in einem Lkw bei Parndorf gefunden wurden.

An der Ostautobahn A4 bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) wurde der luftdichte Kühl-Lkw nach dem Erstickungstod der 71 Flüchtlinge, darunter vier Kinder, im Sommer 2015 entdeckt. Der Prozess wird den elf Schleppern aber in Kecskemet gemacht, und zwar deshalb, weil die 71 Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, bereits auf ungarischem Staatsgebiet erstickt sind.

Vier Hauptangeklagte

Hauptangeklagte sind der Kopf der Bande, ein 30-jähriger Afghane, der die Fahrten organisierte, und drei bulgarische Staatsbürger, die die die Fahrten durchgeführten. Diesen vier Männern wird mehrfacher grausamer Mord vorgeworfen. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Das bedeutet, dass sie nach ungarischen Recht mindestens 25 Haft absitzen müssen.

30 Verhandlungstage, 300 Zeugen

Bei den weiteren angeklagten Schleppern, es handelt sich um bulgarische Staatsbürger, fordert die ungarische Staatsanwaltschaft Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Gegen einen Verdächtigen wird in Abwesenheit verhandelt, da er sich auf der Flucht befindet. Der Prozess in Kecskemet ist für 30 Verhandlungstage anberaumt. Dabei werden knapp 300 Zeugen befragt, und 15 Sachverständige geben ihre Expertisen ab.

