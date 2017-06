Neufelder See: Frau beim Baden verunglückt

Am Neufelder See ist am Montagvormittag eine Frau beim Baden verunglückt. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Wie die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) berichtete, war am Vormittag in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt Umgebung) eine Person in Notlage gemeldet worden. Wie Ernst Schügerl, Einsatzstellenleiter und Vizepräsident der Wasserrettung Burgenland, mitteilte, habe sich der Notfall im Uferbereich abgespielt.

Die Frau soll dabei von Jugendlichen und einem Mann aus dem Wasser gerettet worden sein. Nähere Details zu dem Unglück waren vorerst nicht bekannt.