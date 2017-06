A6: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Auf der Nordostautobahn (A6) zwischen Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) und dem Knoten Bruckneudorf hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Wie die Landessicherheitszentrale berichtet, flog der Notarzthubschrauber Christophorus 9 eine der schwer verletzten Personen ins Wiener AKH, die andere wurde mit dem Notarzt in das SMZ Ost gebracht. Details zur Unfallursache oder zu den beteiligten Fahrzeugen waren vorerst nicht bekannt.