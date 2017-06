Sozialzentrum „Senecura“ wird erweitert

Der Bedarf an Pflegeplätzen im Burgenland steigt. In Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) wird nun das „Senecura“-Sozialzentrum um 30 Pflegeplätze und sechs Wohneinheiten erweitert.

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen in Nikitsch und Umgebung wird in den nächsten Jahren steigen. Das Haus bekommt bis Ende nächsten Jahres weitere 30 Pflegeplätze dazu. Außerdem werden sechs betreute Wohnungseinheiten gebaut, in denen Menschen selbstbestimmt leben können, ohne aber auf Unterstützung und Betreuung verzichten zu müssen.

Die „SeneCura“-Gruppe betreibt in Österreich 78 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Im Burgenland gibt es fünf Zentren, nämlich in Nikitsch, Stegersbach, Rust, Frauenkirchen und Kittsee. Im „SeneCura“-Sozialzentrum in Nikitsch leben momentan 42 Menschen und wurde im Jahr 2006 eröffnet.