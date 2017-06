Lutzmannsburg - Cerutti neuer Thermenchef

Werner Cerutti übernimmt die Geschäftsführung der Sonnentherme. Der 54-jährige Tourismusmanager - ein gelernter Koch - folgt Harald Zagiczek nach. Die Positionierung als Familienhotel soll beibehalten werden.

Das Resort Lutzmannsburg-Frankenau bekommt einen neuen Chef: Werner Cerutti übernimmt mit 1. Juli die Geschäftsführung der Sonnentherme Betriebs GmbH, gaben Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) am Freitag bekannt. Cerutti folgt Harald Zagiczek nach, der im Jänner zum Geschäftsführer der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG) bestellt wurde.

Internationale Erfahrung

Der gebürtige Oberösterreicher, der in der Steiermark lebt, bringt internationale Erfahrung mit. Er war 25 Jahre in der Kreuzfahrtbranche und in den vergangenen Jahren als Geschäftsführer in Kroatien tätig. Er leitete dabei insgesamt sechs Hotels der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie und war für die Führung von 900 Mitarbeitern sowie ein Umsatzvolumen von rund 55 Millionen Euro verantwortlich.

Gegen 36 Bewerber durchgesetzt

Um die Position des Geschäftsführers hatten sich 37 Personen beworben. Die Entscheidung für Cerutti sei nach der Präsentation einstimmig gefallen, hieß es von der WiBuG, in deren Alleineigentum sich das Resort Lutzmannsburg-Frankenau befindet. „Werner Cerutti wurde uns vom Assessment Center als bestgeeigneter Bewerber empfohlen. Es hat einen großen Abstand zu anderen Bewerbern gegeben“, so Niessl über den neuen Geschäftsführer.

Positionierung soll beibehalten werden

An der Positionierung - Badespaß für die ganze Familie - wird sich auch unter dem neuen Geschäftsführer des Resorts in Lutzmannsburg nichts ändern. Der 54-jährige Tourismusmanager hat aber schon Ideen, wie er diese Marketinglinie weiter ausbauen will: „Ein Thema ist Lernen: Vielleicht kann man Urlaubsangebote für Kinder machen, die Nachhilfe brauchen. Ein zweites Thema ist Kindergesundheit: Was kann so ein Standort wie die Therme Lutzmannsburg dazu leisten?“

Niessl: Tourismus als wichtger Wirtschaftsbereich

Die Sonnentherme wird pro Jahr durchschnittlich von rund 420.000 Gästen besucht, erläuterte Zagiczek. Im Vorjahr wurden im Hotel Sonnenpark etwa 94.000 Nächtigungen verzeichnet. Die Zimmerauslastung liege bei an die 85 Prozent.

Mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro sei der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftsbereiche geworden, stellte Landeshauptmann Niessl fest. In der Region Mittelburgenland mit der Sonnentherme als Zugpferd habe es im April ein Plus von 23,6 Prozent bei den Nächtigungen gegeben.

Petschnig: Leitbetrieb Lutzmannsburg-Frankenau

Das Resort Lutzmannsburg-Frankenau sei ein touristischer Leitbetrieb weit über die Landesgrenzen hinaus, so Landesrat Petschnig. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, seien weitere Investitionen in die Attraktivität und in die Erweiterung des Resorts in der Höhe von 30 Millionen Euro geplant. Bei den genauen Plänen will man dem neuen Geschäftsführer aber nicht vorgreifen. Die Umsetzung dieser Investitionen werde auch eine der ersten Herausforderungen für den neuen Geschäftsführer sein.