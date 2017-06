Chlorgasalarm in Bad Tatzmannsdorf

In der Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat es am Freitagvormittag einen Chlorgasaustritt gegeben. Nach etwa einer Stunde war die Gefahr durch Feuerwehren und Schadstoffzug gebannt. Es gab keine Verletzten.

Vier Feuerwehren und ein Schadstoffzug rückten zu dem Chlorgasaustritt in der Avita Therme aus, bestätigte die Landessicherheitszentrale Burgenland einen Bericht des „Kurier“ (Burgenland, Internetausgabe). Nach etwa einer Stunde war die Gefahr gebannt. Verletzt wurde niemand.

Keine Gefahr für Badegäste

Im Chlorgasraum der Avita Therme sei es vermutlich bei einem Ventil zu einem Gasaustritt gekommen, sagte Geschäftsführer Peter Prisching. Der Raum sei eine geschlossene Einheit mit allen Sicherheitsvorkehrungen: „Für die Badegäste bestand in keiner Weise Gefahr“.

Die Einsatzkräfte waren gegen 10.30 Uhr alarmiert worden. Mit Schutzanzügen ausgerüstete Feuerwehrleute überprüften die Lage im Chlorgasraum. Der Eingang zur Therme wurde für die Besucher vorübergehend gesperrt. Die Therme selbst wurde nicht evakuiert.