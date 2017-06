Moderne Knie-OP verspricht schnelle Heilung

Der Kreuzbandriss gehört zu den häufigsten Sportverletzungen am Knie. Vor allem Profi-Sportler fürchten die Verletzung. Im Krankenhaus Oberwart wird eine moderne Operationsmethode angewandt, die sonst vor allem in Privatkliniken durchgeführt wird.

Bei der modernen Operation des vorderen Kreuzbandrisses werden nicht, wie bei herkömmlichen Operationen, körpereigene Sehnen eingesetzt. Das gerissene Kreuzband wird genäht. Damit diese Naht auch hält, muss das Kreuzband stabilisiert werden.

OP muss schnell erfolgen

„Im Verlauf des Kreuzbandes wird ein Polyethylenfaden, der vom Körper sehr gut vertragen wird, eingezogen. Dieser Faden wird dynamisch verankert. Damit ist der Faden immer gespannt und das Kreuzband dadurch immer stabilisiert und hat damit die Chance in Ruhe gut zu verheilen“, erklärt Wilfried Hartwagner, Chrirurg im Krankenhaus Oberwart.

Das Stabilisierungssystem, an dem der Faden aus Polyethylen befestigt ist, muss nach etwa fünf bis sechs Monaten wieder operativ entfernt werden. Diese Operations-Methode kann nur binnen drei Wochen nach dem Unfall durchgeführt werden.

ORF

OP für stark belastete Knie

Auf der chirurgischen Station des Krankenhauses Oberwart sind seit Dezember des Vorjahres an die 20 dieser Operationen durchgeführt worden. „Diese OP-Methode ist für ganz spezielle Personen, die ihr Knie im Nachhinein stark belasten müssen. Die mussten bis jetzt in Spezialkliniken ausweichen, um diese Methode zu bekommen. Und das bieten wir jetzt in Oberwart an“, so der ärzliche Leiter, Kurt Resetarits.

Operiert wird arthroskopisch. Das heißt, es sind nur kleine Schnitte nötig, um die Spezialinstrumente in das Kniegelenk einzuführen. Mittels Kamera wird alles, was im Inneren der Gelenke vor sich geht, auf einen Monitor übertragen.